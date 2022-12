El presidente Alberto Fernández dictó este jueves, el laudo arbitral de Portezuelo del Viento y pidió que se realicen nuevos estudios de impacto ambiental, medida que perjudica a la provincia de Mendoza. Fue solicitado por la controversia surgida en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), y ratificó la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral. Es sobre toda la cuenca del Río Colorado, como condición para aprobar la construcción de la obra.

El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, cuestionó la decisión del presidente, de solicitar nuevos estudios de impacto ambiental. “Lo que dice, es no definitivamente a Portezuelo del Viento, no a la obra más estudiada, no a generar empleo. Es un revés, y una discriminación absoluta por parte del Gobierno nacional a Mendoza”, expresó Ibañez.

Con esta situación, los fondos que están en un fideicomiso se destinarán a otras obras hidroeléctricas, como el Baqueano, que se espera que en los próximos meses se haga el llamado a licitación.

“En cada acción el Gobierno de Mendoza ha tenido la precaución de adelantarse. La oposición, que supuestamente forma parte del círculo íntimo, no ha logrado obtener un solo punto del laudo favorable”, cuestionó el funcionario.

Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y La Pampa, son cuatro de las cinco provincias que integran Coirco. Fueron las que solicitaron durante la reunión del Consejo de Gobierno del Comité, el estudio ambiental integral de Portezuelo del Viento, para aprobarlo.

De igual modo, la Provincia espera que los fondos sigan llegando, hasta completar los más de 1000 millones de dólares. Se trata de un acuerdo por la reparación de la promoción industrial, que el gobierno nacional tiene que otorgar.

Con información de Télam.