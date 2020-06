Mendoza podría volver atrás si se aceleran los contagios, dijo la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, en Radio Nihuil, de Mendoza.

Los casos que se registraron en los últimos días en Mendoza, incluidos los diez de este martes que encendieron una alerta, dejaron sobre la mesa la posibilidad de que la provincia retroceda de fase y que regrese al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

«Hoy no tenemos personas graves, no tenemos personas en terapia intensiva, que es el límite más estricto que tenemos. Si bien estamos sintiendo todas estas internaciones, no estamos con una necesidad de camas«, expresó la funcionaria

«Hasta acá nos están apareciendo todos casos con nexos conocidos, si aparece otro caso que no sabemos de dónde viene, comunicaremos que hay circulación comunitaria y veremos qué medidas tomamos«, añadió.

«Los casos los tenemos asociados a conglomerados. Hoy la cantidad de casos está asociada a personas con nexo que están en seguimiento. Hay que esperar a ver cómo avanza la provincia en la cantidad de casos. A partir de ese análisis y de cada cuanto se nos duplican, veremos las medidas que tomamos«, sentenció la ministra, asegurando que esto es «hora a hora«.

«Las restricciones que anunció el gobernador la semana pasada están asociadas a la vida social. Las reuniones que han estado fuera de lo permitido son las que nos han dado contagios«, sentenció Nadal.