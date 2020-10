La joven promesa de natación, representa al Valle de Uco fuera del país.

Yamil Aracena tiene 18 años, el deportista oriundo del distrito de Colonia Las Rosas, a su corta edad ha logrado varios títulos en su disciplina. Durante el mes de enero viajó a Brasil en busca de nuevos logros y debió adaptarse a los cambios que trajo la pandemia.

En diálogo con “A Media Mañana”, el joven resaltó que tras varios meses sin actividad en el agua, ahora se encuentra “bastante bien, al principio fue difícil como para todos. Sobre todo porque tuve que dejar la pileta, tuve que dejar de entrenar. Me vine a Brasil con una meta de lograr mejores objetivos, este año por el tema del Coronavirus, se ha complicado”.

Retomando su entrenamiento, “ahora estoy bien, con la misma cantidad de entrenamiento toda la semana, estoy mejorando, haciendo mejores tiempos, de cierta forma me ha hecho bien”.

Yamil lleva cerca de 10 meses en Brasil, “estoy acá desde enero, llegué a entrenar dos o tres meses bien y después vino todo el tema de la pandemia y estuve cuatro o cinco meses sin pileta”, destacó.

En relación al tiempo que requiere el deporte, “estamos muy acostumbrados a estar muchas horas nadando, si yo falto dos días, para mí es muchísimo, afecta al cuerpo. Y haber estado tantos meses parado, me mató la cabeza. Dentro de todo la supe llevar y me siento mucho mejor”.

Lejos de casa, focalizado en sus objetivos, “estoy solo, mi familia está en Argentina hace mucho no los veo. Ha sido un poco difícil pero me han ayudado muchísimo, me ha apoyado un montón”, destacó.

Ahora el joven tunuyanino piensa en su futuro y desarrollar una carrera profesional en Brasil, se encuentra estudiando y perfeccionando su portugués para iniciar ingeniería el próximo año.