Así lo aseguró el Subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza.

Ya con más de tres meses de mantener las puertas cerradas por la pandemia de coronavirus, la situación de los natatorios cada vez parece ser más compleja.

«Todos los deportes están habilitados en la provincia, todo esto está habilitado tras la autorización de los profesionales de la salud que trabajan día a día respecto a la situación del coronavirus», dijo Federico Chiapetta

Además aclaró que: «La única actividad no habilitada es la natación, por ende los natatorios de toda la provincia continúan cerrados, cuando se estaban por habilitar sucedió el contagio masivo en Maipú y eso hizo retrasar la habilitación».

«De no suceder nada complejo respecto al avance de la pandemia en la provincia, yo creo que en los próximos días ya vamos a tener habilitación y daremos la orden para que puedan comenzar a trabajar», concluyó el propio Subsecretario Federico Chiapetta.

Desde el natatorio que funciona en Tunuyán, el profesor Ernesto Haurie, dijo que » No entendemos porque no nos habilitan, nosotros tenemos todos los protocolos y no nos queda otra que seguir esperando y eso me genera mucha bronca».

«Ya se nos pasaron los mejores meses de entrenamiento, ahora cuesta un monto que la gente vuelva a la actividad y seguramente vamos a ir a perdida».

«Respecto a la competencia, en otros provincias ya están entrenando y los equipos que se entrenan acá (municipal y privado) seguramente estarán en desventaja cuando podamos retomar a la competición», finalizó el profesor.