El diputado nacional Mario Negri pidió a Alberto Fernández el retiro del Proyecto de Reforma Judicial.

La marcha del #17A, que tenía el foco en protestar contra el Gobierno nacional, juntó consignas diversas, pero todas golpean al presidente Alberto Fernández.

La oposición tuvo un rol particular, y en esto, el dirigente y diputado nacional se manifestó en sus redes sociales, tras la marcha en todo el país.

«El Gobierno quiere instalar que es una marcha de odio y de los opositores. No la convoca ningún partido. Los argentinos le están diciendo al Gobierno no suelten los presos, no usen la pandemia para discutir la reforma judicial, no invoquen la pandemia para concentrar poder«, dijo.