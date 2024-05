Concluyeron las exposiciones en el Senado.

Pese al ultimátum que lanzó el presidente Javier Milei a los gobernadores, advirtiéndoles que no invitaría a nadie al Pacto de Mayo si no había sanción de la Ley de Bases, no obtuvo dictamen en el Senado.

Así concluyó la semana parlamentaria sin el dictamen, el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados, debería ingresar al recinto, en el mejor de los casos, dentro de dos semanas.

El reglamento del Senado difiere del de Diputados. En la Cámara Baja se puede tratar una ley incluso el mismo día de ser dictaminada. En la Cámara Alta se debe esperar 1 semana entre el dictamen y el tratamiento.

Esta situación, derrumbaría el Pacto de Mayo, que se iba a realizar en el Palacio de Justicia cordobés. Ahora, el mitin tendría como sede el Cabildo cordobés, y se resumiría a un acto partidario.