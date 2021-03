Hoy participó en un acto por el día de la memoria.

Cristina Fernández de Kirchner, estuvo presente hoy en la localidad bonaerense de Las Flores para formalizar la apertura de un Espacio de la Memoria que funcionará en la exBrigada de Investigaciones del lugar, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En su discurso, el primero que pronunció este año, afirmó que no se puede pagar la deuda con el FMI en las condiciones actuales, les pidió un gesto a favor del país al organismo internacional y a Estados Unidos, y fustigó a la oposición, aunque después la convocó a un acuerdo en políticas de Estado.

“No podemos pagar la deuda, no tenemos la plata. No estamos diciendo de no pagar. ¡Qué vamos a decir de no pagar, si nuestro espacio político fue el único que no endeudó a la Argentina y pagó las deudas de todos los otros gobiernos! Deberíamos hacer todos un esfuercito, sean del oficialismo o de la oposición”.

Por otro lado agregó, “si fueran de la oposición, son los que más deberían colaborar e insistir para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés. Todos sabemos que, en los plazos y tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable, sino que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo”, afirmó la expresidenta.