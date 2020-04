El presidente no autorizó salir a correr, o la actividad física al aire libre. Sólo dijo que “algunos gobernadores se lo plantearon”.

«Como vamos a administrar la apertura de esta cuarentena, quiero proponerles un pacto: muchos gobernadores me han planteado que la gente pueda hacer actividad física saliendo de sus casas. Creo que eso, hoy lo consulte con epidemiólogos, lo podemos hacer si administramos las salidas, nos damos un tiempo y nos damos una cercanía dentro de la casa. Correr dentro de 5 cuadras a la redonda de la casa, diferenciar para que un día salgan los que el DNI termina en 0 otro día los que terminan en 1. Lo que hace falta es tomar un compromiso todos que es cumplir, porque si no vamos a estar obligados a volver para atrás», dijo Alberto Fernández.

Salir a correr es uno de los pedidos (o reclamos) que más se vieron ayer en las redes sociales. Las palabras del Presidente quizás llamaron a confusión. Lo cierto es que no se puede.

Incluso, Leandro Kahn, infectólogo integrante del Comité de Expertos que asesora a la presidencia, publicó en su twitter una aclaración al respecto.

«No, aunque nos guste mucho aun no se puede salir a correr»

“Las provincias proponen un plan, nosotros lo analizamos y vemos cómo y si se puede poner en marcha. Si no se puede, diremos que no se puede hacer. Los argentinos han hecho un enorme esfuerzo y no quiero que todo se tire por la borda”, dijo Alberto Fernandez.

