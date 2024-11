Lo anunció el gobernador Alfredo Cornejo.

El mandatario provincial envió al Senado el pliego de la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia que remplazará a Pedro Llorente, quien se acogió al régimen jubilatorio la semana pasada. Se trata de la jueza de la Segunda Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza Norma Llatser, quien se desempeña en ese cargo desde hace 18 años y es presidenta de la Asociación de Magistrados desde 2023 hasta 2025.

“Hemos decidido proponer a la doctora Norma Llatser”, anunció el Gobernador, y agregó que esta decisión “es una atribución pura y exclusiva del Gobernador de la Provincia, según lo manda la Constitución, y del Senado, su aprobación”.

Además, Cornejo señaló que esta decisión para él significa una enorme responsabilidad “y me tomo muy en serio cubrir estos lugares”. En este sentido, destacó que la candidata tiene alta trascendencia para la vida en sociedad y para la autoridad. Además, tiene una alta trascendencia porque es el máximo tribunal, es el que resuelve sobre temas como la libertad, los bienes, la convivencia”.

Quién es Norma Llatser

Llatser, 61 años, es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF). Además, posee un Doctorado en Derecho del Trabajo de la UNTREF, es Diplomada en Perspectiva de Género y Diversidad y tiene una certificación en Compliance, Programas de Integridad y Sistemas de Gestión de la Fundación IDEAL.

Actualmente es docente titular en la Cátedra de Derecho Laboral (FCEJ-UDA), docente de posgrado en la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF y Coordinadora de la Maestría en sede Mendoza Universidad del Aconcagua.

También tuvo su paso por el sector privado: ingresó en 1989 en el Estudio Bianchedi, en el cual desarrolló su actividad profesional hasta diciembre de 1995, y de 2003 a 2006 lo hizo en Serú 92 de la Ciudad Capital, hasta su ingreso a la Magistratura.

La jueza se ha desempeñado como docente y jurado de tesis en la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF).

Ha desarrollado tareas en los consejos de la Magistratura de Mendoza y San Luis: miembro titular del Consejo de la Magistratura de Mendoza, jurado en el Consejo de la Magistratura de San Luis e integrante de la Comisión Asesora en materia laboral por las facultades de Derecho de la Provincia de Mendoza ante el Consejo de la Magistratura de nuestra provincia.

Es coautora del Código Procesal Laboral, Editoral La Ley, y del Manual de Derecho Laboral. También es directora del Código Procesal Laboral de Mendoza y autora de ponencias en materia jurídica, además de disertante en congresos, seminarios y cursos.

Posee estudios de posgrado cursado de Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Internacionales, con la tesis concluida 18/12/08, acreditada por la CONEAU, cursada en la Universidad del Aconcagua de la Provincia de Mendoza.

Asimismo, cuenta con un seminario internacional sobre Relaciones Sociales y Laborales en la Unión Europea y América, Universidad de los Jagiellones de Cracovia.

Su carrera nutrida docente incluye también: Profesora adjunta de las cátedras de Derecho Constitucional en las carreras de Abogacía de las universidades de Congreso y del Aconcagua. Asimismo, fue entre 2003-2004 docente de Derecho Constitucional en la carrera de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua.

Desde el 2004 a la actualidad se desempeña como profesora titular en la cátedra Derecho Social, Laboral y Previsional de la carrera de Abogacía-Escribanía de la Universidad del Aconcagua y desde el 2006 hasta ahora es Coordinadora local (Mendoza) de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales.

Además, se destaca que en 2007 fue profesora de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo en “Psicología laboral” y “Administración en Recursos Humanos”.

También fue docente en el dictado del Curso de Perfeccionamiento “Administración de recursos humanos como capital humano organizacional”, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad Nacional de Cuyo.

Desde 2008 en adelante ha sido docente en el dictado del Curso de Perfeccionamiento “Psicología Laboral, Organizacional e Industrial”, disertante en el curso organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sobre la Nueva Ley De Pasantías, Principios del Derecho Laboral, Relación de Dependencia y Contratos no laborales. Además, disertó en las Jornadas III Encuentro Hispanoamericano de Responsabilidad Social Empresaria, organizadas por Mafre, en la sede de la Facultad de Derecho de la UNC.

Fue titular por concurso, de la Cátedra de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Aconcagua y en 2019 fue profesora en el Módulo “Derecho de las Relaciones laborales”, en la Maestría de Derecho Empresario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo.

Durante la presentación, el mandatario mencionó algunas de las cualidades profesionales que destacan a Norma Llatser. “Por un lado, tiene una dilatada carrera en el Poder Judicial. Casi todas mis propuestas que he hecho para estos cargos tan importantes, y me los he tomado también muy en serio, han sido gente que tenga carrera judicial”, y añadió que desde hace 18 años es miembro de la Cámara del Trabajo, de la Segunda Cámara del Trabajo y de la Primera Circunscripción Judicial”. Además, mencionó entre otras aptitudes es la Presidenta de la Asociación de Magistrados de la Provincia, un organismo gremial que nuclea a los magistrados de la provincia.

Asimismo, Cornejo puso en valor que la profesional tiene experiencia docente en Derecho Laboral y Constitucional, ejerce en la Cámara y posee conocimientos en Derecho Administrativo, destacando su labor como abogada del Estado durante 10 años en un reconocido estudio jurídico de la provincia.

“La Corte tiene entre sus facultades todos los temas contenciosos administrativos y no sólo los recursos de constitucionalidad, sino es tribunal de alzada para otros fueros, pero en particular agrega todos estos antecedentes ya muy valorados por mí y creo que por la Academia y el Poder Judicial, dijo el mandatario provincial y remarcó que durante una década “ha sido abogada del Estado en la Asesoría de Gobierno, con lo cual también tiene especialidad en el Derecho Administrativo, como también lo tiene el doctor Dalmiro Garay, que fue una de mis propuestas y que hizo carrera también en ese estudio jurídico, que es el más importante de la provincia a la hora de la defensa de los intereses del Estado”.

En otro apartado de su discurso, el mandatario provincial destacó la formación de la candidata a la Suprema Corte en materia “académica, como egresada, como posgrado, con capacitaciones, en su carrera judicial, como abogada del Estado y también su desempeño en el sector privado en dos estudios políticos alrededor de 10 años”. Además, Cornejo señaló que “es muy completa su formación, muy completos sus antecedentes y creo que le viene bien a Mendoza su incorporación a la Corte Suprema de Justicia”.

Ante esto, el Gobernador señaló que, según el cronograma, el pliego de Llatser “debería ser votado antes del fin de año, así que esperamos tener completa la Corte para cuando Pedro Llorente se jubile, que es el 28 de febrero, y tenerlo resuelto enero”.

Para cerrar, el Gobernador Cornejo destacó el daño que se le hace a la institucionalidad de la Provincia las opiniones deslizadas con “tanta liviandad sobre estos temas” y afirmó que “todas las propuestas que hizo mi primer gobierno y la que hace el segundo gobierno, siempre han estado basadas en los antecedes, los estudios, la carrera y no en lo partidario como se dice”. Es más, señaló que “las Cortes del mundo reclutan sus jueces en ámbitos exactamente iguales de donde los recluta el actual Gobierno de Mendoza”.