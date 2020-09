Daniela Porras, una enfermera del Hospital Notti de Mendoza, publicó en redes sociales un desesperado llamado de atención dirigido a la comunidad toda.

En sus palabras se refleja el enorme estrés y cansancio al que están sometidos los miembros del personal sanitario en el marco de la pandemia que asola con intensidad a nuestra provincia.

Por ser palabras provenientes de alguien que vive en primera persona el combate contra el virus, compartimos el texto completo:

«La mayoría ya lo saben, soy enfermera en el Hospital Notti, es de público conocimiento que ésta situación ya es insostenible. La cantidad de casos positivos va en ascenso y no hay medida que el Gobierno vaya a tomar para frenar esto. Simplemente xq ellos no son los que están en primera línea.

Decidí escribir éste mensaje xq además de enfermera tengo un rol mucho más importante y es el de ser mamá. Y desde ese lugar les quiero hablar a todas las madres: Amo mi profesión y siempre va a ser así, pero vivo el día a día con miedo de contagiarme y contagiar a mi familia. Me encuentro trabajando en el sector donde realizamos los hisopados para detección de coronavirus y veo todos los días cómo las madres lloran a la par de sus hijos cuando son hisopados xq ven el dolor q les causa.

Veo madres que realmente les duele exponer a sus hijos así. Pero también veo docenas de niños jugando en la calle sin barbijo, sin control de sus padres, grupos jugando a la pelota, los pibes en la esquina charlando sin barbijo y me duele.

No es un reproche, ni tampoco considero que sea quien debe hacerlo, pero de verdad les pido que tomen consciencia, los hospitales están colapsados, la mayoría de los profesionales contagiados y los pocos que quedamos vamos con mucho miedo y no de contagiarnos, sino de contagiar a nuestros seres queridos. No damos más! Y estamos poniendo lo mejor de nosotros pero es cierto cuando decimos que NECESITAMOS QUE NOS AYUDEN! SEAMOS SOLIDARIOS X FAVOR!!!»

Foto de perfil de facebook de Daniela

La carta se hizo pública en redes sociales