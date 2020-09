Se trata de un kit producido por el del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que capta la pérdida de olfato en una persona, uno de los síntomas que genera la infección por el coronavirus

Un grupo de expertos del área de Análisis Sensorial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que ya venía trabajando en la identificación de olores y sabores de distintos productos alimenticios, idearon una nueva herramienta para luchar contra el Covid, que puede indicar si una persona perdió el olfato.

Se trata de Olfatest, un kit que capta la pérdida de olfato en una persona, uno de los síntomas que genera la infección por el coronavirus y que en muchos casos no viene acompañada de otros síntomas asociados.

Fernando Pino, uno de los creadores de Olfatest junto a Anahí Cejas, es el jefe del área Análisis Sensorial (olores, gusto, olfato) de la Subgerencia de Alimentos del INTI. Cuando allí supieron que el Covid generaba en muchos casos la pérdida del olfato, no dudaron en sumar su grano de arena para derrotarlo, mediante todo el conocimiento y trabajo que habían desarrollado años atrás en el INTI.

Según Pino, el examen informa si uno tiene pérdida de olfato. Para eso, la persona a examinar se para a una distancia segura de 2 metros. Luego, se hace una evaluación con 3 a 6 olores, según el desempeño de la persona. En cada tira olfativa hay un solo olor, que el examinado deberá responder de 4 opciones que se le dan. “Según la performance que tenga, va a oler más o menos olores. No es algo definitivo, pero sí te dice si vos tenés pérdida olfativa. Eso no significa que vos padezcas el nuevo coronavirus, ya que la persona puede estar atravesando alguna otra condición médica como rinitis, sinusitis o un resfrío mal curado. Es igual a que vos tengas temperatura. Eso no significa que tengas Covid. Esto le sirve a la medicina como una herramienta más para poder aislar casos sospechosos”, precisó Pino.

El kit, aseguran los especialistas, es simple, barato, fácil de usar, de producir y de que distribuir para luchar contra esta pandemia. Además, no hay que ser experto para usarlo. Por lo que puede servir como una herramienta eficaz para empresas, gobiernos, instituciones y organismos varios.

Fuente/foto: Infobae