Un hombre la siguió varias cuadras.

En los últimos días, mujeres del departamento de Tunuyán han alertado por diferentes casos de acoso y abuso en la vía pública.

El caso de Martina, una joven de 18 años que denunció a un hombre que la atacó en calle Pellegrini del departamento, sirvió para que otras situaciones similares salgan a la luz.

A raíz de lo ocurrido, otra joven expuso lo que le tocó vivir, Sthefania dialogó con Canal 8 y comentó, «salí de un gimnasio ubicado en calle Pellegrini, estaba charlando con mi profesora afuera. Pasa un tipo en bicicleta diciendo cosas, mi profesora lo insulta y dobla en la esquina. Solo alcanzo a ver que llevaba puesta una gorra».

Siguiendo con su relato, agregó, «caminamos por Pellegrini hasta calle Godoy Cruz, nos quedamos charlando unos minuto. Yo doblo por Godoy Cruz, al llegar a calle Mitre me doy cuenta que me venía siguiendo este hombre, diciéndome cosas. Tardé un rato en darme cuenta que me seguía porque tenía auriculares, pero cuando él se da cuenta que lo vi, trata de pasarme con la bicicleta».

Ante la situación, «lo primero que hice fue insultarlo, no me salía otra cosa, agarré una piedra y el pasó».

«Cuando llego a mi casa, veo que un tipo con las mismas características le había hecho lo mismo a otra chica», por ese motivo decide darlo a conocer a otras mujeres para estar alerta.

Indignada por lo vivido, «no tienen en cuenta la inseguridad que vivimos las mujeres en Tunuyán» dijo.