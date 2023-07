Otras 100 mil personas lograron jubilarse con la moratorio previsional

De qué se trata el trámite.

Anses permite que aquellos trabajadores formales e informales que no alcancen los años de aportes obligatorios puedan realizar el trámite para jubilarse.

Además, quienes estén por alcanzar la edad de jubilación y tengan deudas de aportes previsionales pueden regularizar su situación a través de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para Trabajadores y Trabajadoras en Actividad. Se sumaron más de 100 mil nuevos beneficiarios.

En tanto, los jubilados y pensionados que pertenezcan al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) tiene la posibilidad de acceder a diversos beneficios y promociones, como en este caso, un descuento de hasta el 30% en el rubro de gastronomía.

El plan de pago permite que 800 mil personas que cumplen con la edad jubilatoria, pero no tienen 30 años de aportes, regularicen su situación y accedan a la jubilación. Hasta el día de hoy, más de 200 mil personas han iniciado el trámite en las oficinas del organismo previsional.

Requisitos:

-Contar con un ingreso bruto mensual promedio en los últimos doce meses que no supere el límite vigente para acceder a las asignaciones familiares, fijado actualmente en $506.230.

-Además, el gasto y consumo promedio mensual de los últimos doce meses anteriores a la evaluación no puede superar el 80% de ese límite, es decir, $404.984, según los parámetros actuales.

-Asimismo, la manifestación patrimonial en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales no puede exceder 2,4 veces el importe anualizado para acceder a las asignaciones familiares, equivalente a $14.579.424.

Se establece también que no se puede poseer un automotor cuyo valor supere el importe anualizado de ese ingreso, que en la actualidad es de $6.074.760. Sin embargo, se excluyen de esta restricción las maquinarias agrícolas y no se considera la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil ni de embarcaciones de más de 9 metros de eslora informadas por la Prefectura Naval Argentina, según lo especificado en el inciso «b» del artículo 2 de la resolución general conjunta.