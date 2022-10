La dura historia de Nico, que se replica en la sociedad. Esta vez el desenlace terminó con su muerte.

La vida de Nicolás de 13 años, nunca fue fácil y, a pesar de los esfuerzos de su familia para protegerlo, en el barrio y en la escuela era víctima de las agresiones de sus compañeros. «Huérfano», era solo alguno de los apodos que le decían.

Los tutores no conocían en profundidad lo que este niño estaba atravesando, lo sentían una persona cerrada.

Cuando Nicolás Alexander Cernadas tenía 5 años su mamá se fue. Los 12 hermanos terminaron separados. «Nico», como le dicen, fue a vivir con Héctor Antonio Miranda (46).

Empezó una nueva vida junto a Johana (28), Benjamín (20), Mauricio (19) y Sandra Susana Ojeda (48) en una casa de Merlo, la misma de la que desaparecería este fin de semana.

Los tutores aseguran que la situación ya estaba premeditada, pero que ellos nunca se imaginaron el desenlace. «Vinieron premeditando matar a Nicolás. Un amigo estaba en el medio, no sé por qué querían llevar también al otro nene que estaba con él. Los andaban buscando, lo estaban siguiendo. Nosotros estábamos totalmente ajenos a esto, nos llegó información ahora.

Nicolás se cerró, se lo dejamos como algo normal, informamos a (la Secretaría de) Niñez de los problemas que sucedían. No pensábamos que un pibe de 14 años iba a asesinar a otro más chico por una novia», lamentó el hombre.

¿Qué le pasó a Nicolás?

Las cámaras de seguridad registraron el momento, Nicolás estaba con un amigo cerca de su casa. Otro, de 17 años, a quien consideraba su «mejor amigo», se acercó a convencerlo para ir a otro lugar.

«El amigo de Nicolás no quiso ir, la hermana le dijo que no fuera. También a Nico, pero mi sobrino sí fue. Si no estábamos lamentando dos muertes, no sé por qué motivo lo querían llevar al otro nene también. Nico se confió y fue», relató el tutor del menor.

Ese chico de 17 años lo llevó al barrio Las Campanillas. Nicolás sospechó de los movimientos de su compañero e intentó escapar, pero fue retenido y atacado por otros dos chicos, uno de 14 y otro de 16. Y llevándolo a un descampado, cometieron el hecho.

El resultado preliminar de la autopsia determinó que la muerte de Cernadas se produjo unas 24 horas antes del hallazgo, posiblemente el domingo por la tarde, y que la causa fue un «paro cardiorrespiratorio traumático ocasionado por lesión alveolar difusa y por energía calórica», es decir que murió por los cortes y tras ser prendido fuego aún con vida.

Fuentes policiales y judiciales aseguraron que la hipótesis más firme apunta a que el crimen se produjo «por placer, diversión y el odio».

Es que existían indicios de que estos jóvenes no querían a Nicolás, con uno de ellos tuvo una pelea por celos por una amiga que había quedado en hablar con Nicolás.

Sin embargo, lo que determinó la incriminación de los atacantes, fueron los chat que mantuvieron luego de cometer el hecho. Es que en esos mensajes, confesaban haberlo matado y mostraban su preocupación de que ya habían encontrado el cuerpo sin vida de Nicolás.

¿Qué va a pasar con los implicados en la muerte del nene?

En el caso del menor de los imputados de 14 años, la titular del Juzgado de Garantías del Joven Nº 3 de Morón, Karina de Luca, resolvió sobreseerlo y declararlo inimputable debido a su edad. Pese a esto, también decidió aplicarle una medida de seguridad restrictiva de su libertad y ordenó alojarlo en un Instituto de Menores.

En cuanto al joven de 17 años, la magistrada decidió ordenar su detención en un centro juvenil de Merlo. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, ayer se le tomó declaración indagatoria en los términos del artículo 308 del Código de Procesamiento Penal, pero se negó a hablar ante la Justicia.