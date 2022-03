Dijo el joven golpeado en el Wine Rock.

Este fin de semana se realizó una nueva edición del evento que combina el vino, la gastronomía y la música, se trata del «Wine Rock», en bodega Monteviejo.

Un joven de San Carlos, asistió al lugar y recibió una golpiza, «esto me pasó en el Wine Rock, a la salida del recital de Los Enanitos Verdes. Íbamos saliendo con unos amigos y sus parejas. Un amigo se había quedado discutiendo con otro chico por un empujón, para que no se arme lío trato de sacarlo y me pegan en el ojo con un vaso. De ahí no me acuerdo nada y me desperté en la ambulancia», relató en diálogo con Canal 8.

«Luego del golpe me caí y me pegaban, sé que un amigo se tiró encima mío para que no me pegaran más. Otro amigo trató de seguir a los agresores para identificarlos», aunque no lo logró debido a la cantidad de gente presente.

Tratando de dar con los responsables, «hablaron con la seguridad, pero no hicieron nada. Lo único que sabemos es cómo estaban vestidos», señaló. «El ambiente no era como otros años, si bien había mucha gente del pueblo, habían muchos turistas», dijo ya que no era la primera vez que asistía.

«Hasta el momento no se sabe nada, sé que mis dos amigos si ven una foto los pueden ubicar», agregó Pablo.

Reflexionando sobre lo que pasó, «tenemos un caso reciente en Tunuyán, estas reacciones no deberían seguir pasando. Yo caí de nuca, la historia podría haber sido otra». Ahora se encuentra realizando los correspondientes estudios para evaluar su estado de salud, «tengo que hacerme una resonancia», comentó.