Como es de público conocimiento, la pandemia del covid-19 ha restringido muchísimas actividades y servicios de nuestro día a día.

En medios de todos los cuidados tomados por las entidades sanitarias pública como privadas, se reduce la atención y los servicios que no son de emergencia. 8digital pudo dialogar con pacientes oncológicos del Valle de Uco quienes contaron la situación que atraviezan.

Las denuncias que se hacen publicas en redes sociales hablan de demoras en la entrega de medicación y en algunos casos hasta suspensión de tratamientos

Marilina Lombardo, paciente hematológíca del departamento de Tunuyán contó: «Yo empece mi tratamiento en una clínica de Guaymallén, lo que sucede no solamente allí, sino en todos los espacios de salud, es que se esta reduciendo la capacidad y el personal. Hace días se me dijo que no iba a poder seguir mi tratamiento por el coronavirus, que no estará este espacio Para llevarlo adelante, necesito hospitalización, necesito médicos, enfermeros que estén allí conmigo, no puedo hacerlo desde casa».

Además explicó: «Esta bien, se le tiene que dar el lugar a los pacientes con coronavirus y atender esta pandemia, pero pacientes cómo yo y otros quizás con otras patologías también necesitamos un lugar para ser tratados. Conozco pacientes con leucemia que no esta siendo tratada como corresponde y su tratamiento lo llevan adelante de forma ambulatoria«.

Para finalizar la joven de Tunuyán dijó: «La verdad es que no soy solo yo, son muchos los pacientes. Este tipo de enfermedades son de por si complicadas, emocionalmente muy cargadas y cada piedrita que aparece en el camino, complica más la situación que ya de por sí es muy difícil. Con esto no solo buscamos la difusión, sino pedirle a la gente que se cuiden para que el sistema de salud no colapse y quienes tenemos otro tipo de patología tengamos un espacio y profesionales. Que no se nos deje de lado, que no cierren los espacios de tratamiento, que entreguen la medicación en tiempo y forma»

Los incovenientes que se han puesto de manifiesto durante estos últimos meses también refieren a las demoras en la entrega e medicación de vital importancia para cuadros crónicos como los que sufren los pacientes oncológicos.

Al respecto Anahí otra paciente del Valle de Uco en diálogo con el 8digital contó: «Hace tres meses voy a buscar la medicación, Tomo dos tipos de pastillas, hace dos meses me enviaron una de ellas y estuve más de 20 días sin la segunda que necesito. Uno no toma la medicación porque quiere, en mi caso si no la tomo me genera; dolor de cabeza, taquicardia, me agito, siento zumbidos en el oído, estoy muy cansada, son un montón de factores que afectan tu vida cotidiana,»

Además explicó: «Este mes me volvió a ocurrir lo mismo, me enviaron una sola, fui a reclamar y me dijeron que estaban en Mendoza, que esperar a que llegarán o fuera yo misma a buscarla. Realmente ya estoy cansada, no es la primera vez que me pasa. Podes pasar quizás dos, tres, cinco días, una semana, sin la medicación, pero ya cuando son más días comenzas a tener más síntomas propios de la enfermedad que padecemos«.

Si bien aun no hay una explicación formal de porque se encuentran estos inconvenientes en centros públicos y privados, alguno de los motivos sería lo que ocurre con estos días de pandemia que vivimos todos los argentinos. Pacientes oncológicos solicitan a las autoridades se normalice la atención y entrega de remedios.