Las autoridades respondieron e intervino la DGE.

Padres de la escuela Esteban Echeverría de La Consulta, San Carlos se manifestaron en busca de una respuesta, ante situaciones de agresiones que han sufrido sus hijos por parte de otros compañeros, en la institución educativa. Desde la DGE emitieron un comunicado oficial sobre las medidas que se han tomado para intervenir.

Carlos, uno de los padres comentó a Canal 8, «la situación que estamos viviendo es muy crítica. Esto viene hace ya hace 5 años». Pese a que han expuesto este pedido ante las autoridades, «siempre nos ignoran», agregó el hombre.

«Nuestros hijos son discriminados. Pareciera que ellos no tienen los mismos derechos», dijo el hombre. En su caso particular, contó lo que padeció su hijo, «el 19 de septiembre fue maltratado y golpeado por sus compañeros en la escuela, adentro del aula. El director ni siquiera me notificó. Siento que la función que está cumpliendo no es la correcta, los padres nos sentimos ignorados».

«Esto tiene que salir a la luz para que nos escuchen», solicitaron.

Por su parte Luis, relató, «el pasado 4 de agosto, a mi hijo le pasó algo similar, a la salida de la escuela le dieron un piedrazo en la cabeza, estuvimos todo el día en el hospital hasta las 18 hs. Esto pasa hace muchísimo tiempo, queremos soluciones sino esto queda en la nada».

Además, quienes se concentraron en el lugar agregaron, «estamos pidiendo por nuestros hijos, para que no haya maltratos en la escuela». Sumaron un reclamo referido al transporte y al suministro de alimentos en el establecimiento.

El comunicado oficial de la DGE

«Se están realizando diferentes acciones para acompañar a un grupo de estudiantes y familias de la escuela Nº 1-235 Esteban Echeverría de San Carlos, que plantearon diferentes situaciones que los preocupaba.

La escuela inmediatamente dio intervención a la DOAITE para comenzar el abordaje de talleres que acompañen a la comunidad educativa y dar respuestas a las inquietudes y diferentes reclamos presentados por padres y madres.

Los profesionales de la DOAITE junto al equipo directivo de la escuela acordaron diferentes estrategias para implementar y mejorar el clima escolar.

Cabe destacar que la institución escolar, con el acompañamiento de supervisión y la inspección regional centro sur, fortalece a cada momento el diálogo con cada familia y se los invita a diferentes reuniones para revisar cada situación específica que las familias informan.

Además se mantiene la vocación de fortalecer el vínculo con cada familia para participar de diferentes actividades para realizar junto a sus hijos e hijas en pos de beneficiar las trayectorias escolares».