Se anotaron 12 millones de personas.

Inicialmente se dijo que los resultados iban a estar a partir del lunes 5 pero, a raíz de la cantidad de gente que se anotó a último momento, el proceso de selección se va a demorar como mínimo unas 48 horas más.

Esto quiere decir que el padrón online Anses estaría disponible a partir del miércoles 8 en la página www.anses.gob.ar.

Estas fechas, por ahora, no cambiaron y los depósitos para monotributo y trabajadores informales se van realizar a partir del miércoles 15 de abril. Sin embargo, como todavía no termina el proceso de selección, todavía no hay fechas confirmadas para cada terminación de documento y es probable que se vayan entregando en forma progresiva hasta el último día del mes.

Se anotaron más de 12 millones de argentinos, por eso es muy probable que el sistema no responda inmediatamente y los resultados no aparezcan a pesar de haber sido seleccionado. En estos casos, aparecerá una ventana con un mensaje que dice «el número de DNI ya fue utilizado». En este caso, no hay que preocuparse. Significa que deberá intentarse en otro momento (se recomienda en horas de la medianoche o madrugada) o que todavía no ha sido seleccionado.

Para saber si se ha sido seleccionado hay que entrar a la página en la que se anotó “Consulta Anses bono extraordinario” y escribir el DNI. En pocos segundos el sistema informará si la persona resultó elegida o no para cobrar los 10000 pesos del IFE

AUH: ¿Por qué no cobré el bono?

IMPORTANTE: Los motivos de la falta de pueden ser varios, pero ninguno significa que no se van a pagar.

El primer y principal motivo es el cambio de algunas fechas y algunos números de documento. Inicialmente se le dijo a los bancos que paguen a partir del lunes 5 pero después, por la emergencia sanitaria y alimentaria, se adelantaron los pagos. Lo ocurrido fue que algunos bancos alcanzaron a modificar el esquema de pagos, pero otros no.

El segundo motivo son las demoras del sistema: Muchos beneficiarios están esperando transferencias con demoras de hasta 24 hasta el momento del depósito.

El tercer motivo es que hayas dejado de cobrar la AUH, pero esto sería muy raro porque actualmente el gobierno no está cortando ningún subsidio por hijo. (AUH).

Otro motivo puede ser que cobres una Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y lo cierto es que este grupo no percibe el bono extraordinario.

En el caso de que seas monotributista o trabajador informal (en negro) y te hayas inscripto, no cobraste porque el pago para este grupo sería entre la tercera y cuarta semana de abril.

IMPORTANTE: Si el beneficiario tiene tarjeta de débito, no debe ir al banco porque no le van a pagar por más que tenga el dinero depositado.

Las fechas de cobro para CUNA (AUH – SUAF – Embarazo) no cambiaron y el cronograma de pago inicial sigue vigente. El monto actual por hijo es de $3103 y se depositará los días:

DNI FECHA

1 08/04

2 13/04

3 14/04

4 15/04

5 16/04

6 17/04

7 20/04

8 21/04

9 22/04

0 23/04

En el caso de las asignaciones se puede consultar a través de la opción “Mi ANSES”. Todos los movimientos quedan registrados en la aplicación, como así también en la página web ingresando con la clave de seguridad social.

En caso de no contar con clave, la misma se puede tramitar en la misma página de ANSES.

Fuente: Periodista Orlando Tirapu/El Ciudadano