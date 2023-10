Informe: qué pasa si tu voto es en blanco, nulo, impugnado o recurrido; o no votás

Ante las próximas elecciones del domingo, es importante tener en cuenta cuál es la validez y la diferencia entre tu voto en blanco, nulo, impugnado y recurrido; o simplemente si no vas a votar.

La ultima duda es la más simple de responder: Si sos mayor de 18 años y menor de 70, y no podés justificar ante la Justicia Nacional Electoral porque no emitiste tu voto, te corresponde una multa económica de $100, y se te incorporará en el Registro de Infractores al deber de votar.

Además, no podrás ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

¿Cómo se paga la multa por no votar?

La deuda de la multa por no ir a votar puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente o por medios electrónicos con tarjeta de crédito, débito, transferencia o cupón de pago mediante el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

¿A quiénes se justifica que no voten?

Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. Para eso tienen que obtener un certificado en la comisaría más cercana.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por médicos particulares.

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo.

Los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial.

¿Cómo justificar que no votaste?

Aquellas personas que no acudan a votar deberán justificar su ausencia a través de internet de una manera muy sencilla, ya que podrán hacer la gestión en el apartado específico que ofrece el sitio de la Cámara Nacional Electoral (CNE) (https://infractores.padron.gob.ar/).

Ahora, si tu intención es votar en blanco, al respecto la Cámara Nacional Electoral define que se trata de aquellos votos en los que el sobre se encuentra vacío o con un papel, de cualquier color, sin inscripciones ni imágenes.

En este sentido, se entiende la función del voto en blanco como un voto válido, ya que “representa una manifestación de la voluntad del elector de abstenerse de elegir entre las diversas propuestas formuladas en un sistema legal de sufragio”.

Aun así, el voto en blanco no está computado en el total de sufragios sobre los que se calcula el porcentaje de cada candidato. Si se incluyeran, cambiarían los porcentajes, ya que aumentaría el total sobre el cual se calculan.

En el caso de un balotaje (en las presidenciales), como el resultado no se define por porcentajes sino por cantidad de votos, más allá de la obligación legal, votar en blanco es lo mismo que no votar en términos de los resultados finales. Se lo considera como un sufragio en desacuerdo con las dos opciones.

VOTOS NULOS PUEDEN DARSE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Cuando el voto fue emitido con una boleta que no está oficializada o con un papel de cualquier color con inscripciones o imágenes.

Cuando el voto fue emitido con una boleta oficializada, pero contiene inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo en el caso de tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones, que se considera voto válido. Por ejemplo, que, en una boleta oficializada de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza, se tache la categoría a Presidente y no sea visible.

VOTOS IMPUGNADOS

El presidente de mesa y los fiscales pueden impugnar la identidad de un elector -en el momento previo a votar- si consideran que está falseando su identidad, pero no le pueden impedir a este elector votar. En estos casos, el presidente de mesa tomará la huella digital del elector sobre un sobre especial y le entregará al elector este sobre, con el sobre regular para emitir su voto.

El sobre de votación se colocará dentro del sobre de identidad impugnada junto con un acta donde consten los motivos por los cuales se impugnó la identidad del elector. La Justicia decide luego la validez de la identidad y, de considerarla válida, lo agrega a los otros votos, tomando los recaudos necesarios para mantener el anonimato del votante.

VOTOS RECURRIDOS

Ocurre cuando los fiscales presentes en la mesa de votación cuestionan la validez o la nulidad de un voto, pero no hay acuerdo entre los fiscales de las distintas fuerzas políticas (si hay acuerdo, se trata de un voto nulo). El pedido se separa y en el momento del escrutinio definitivo -el recuento final de los votos- la Junta Electoral será la que decida si el voto es válido o nulo.

Los votos recurridos e impugnados se cuentan en una misma categoría y es la Junta Electoral Nacional, durante el escrutinio definitivo, la que decide si estos votos son válidos o nulos (los votos válidos, nulos y en blanco, en cambio, se cuentan en categorías separadas).