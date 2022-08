El presidente defendió la inocencia del líder del Senado; criticó particularmente a los medios y al fiscal Luciani: “Hasta ahora dijo un sinfín de disparates”.

El presidente Alberto Fernández habló por primera vez en una entrevista televisiva tras los rumores sobre un posible indulto a la vicepresidenta en el marco de la causa Vialidad, donde es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita. “Me pareció que era oportuno venir a hablar”, dijo en TN.

Sobre la posibilidad de un perdón presidencial, dijo: “Ella no quiere pensar en un indulto. Yo pienso lo mismo. Nunca cambié mi pensamiento. El indulto es algo del pasado, de la monarquía. Mi análisis es crítico respecto del perdón presidencial”. Luego, apuntó contra la Justicia, al decir que “es selectiva”.

“Cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia y en esta causa… veo la decadencia del sistema judicial y expreso ese decaimiento desde 2016…”, reprochó. El jefe de Estado criticó al fiscal Diego Luciani: “El fiscal dice poco, y dice cosas como que un gobierno es una asociación ilícita”.

“Luciani partió de una premisa insólita que decía que ella [en referencia a Cristina Kirchner] como Presidenta no podía saber lo que pasaba. Además, todos los delitos que le imputó son delitos que exigen dolo directo, es decir haber querido cometer el delito. ¿Cómo puede ser que saque esa conclusión? criticó”.

Y acotó: “Dice también cosas tales como que un Gobierno es una asociación ilícita. Con toda franqueza, no lo conozco al fiscal Luciani, no sé cómo es su calidad doctrinaria, lo que sí digo es que es de una debilidad todo lo que ha dicho. Lo mismo había dicho para con Julio De Vido”.

Sobre la causa Vialidad, insistió en que es “insostenible jurídicamente” y se mostró confiado respecto de la inocencia de CFK: “En esta causa Cristina no tiene nada que ver, no tenga ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa en su gobierno?”.

En esa línea, el mandatario enfatizó en que tampoco “cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen” y refutó la existencia de desmanejos en la obra pública: “Todas las operaciones de las que habla son operaciones registradas, escrituras, cheques, depósitos en bancos”.

Opinó que “una Presidenta haga negocios inmobiliarios con una persona que estaba contratada por el Estado es una cuestión ética no es una cuestión penal”. “En todo caso, en lo que estaríamos cayendo es en un reclamo ético”. Aprovechó además para hacer un pequeño apéndice para pronunciarse sobre Julio De Vido, sobre el que dijo “no conozco el caso puntualmente”, y José López: “El caso de López, ¿Qué quieren que diga? Un señor que andaba con nueve millones de dólares a las cuatro de la mañana. Cristina expresó claramente su decepción hacia él”

A pocos días del pedido de Luciani por 12 años de prisión efectiva contra Fernández de Kirchner, junto con la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y el decomiso de parte de su fortuna, Alberto Fernández alertó: “Quiero que todos los argentinos entiendan que con estas lógicas se construyen doctrinas que después son muy peligrosas”.

También criticó a la prensa: “Ustedes han logrado una condena mediática”. Y apuntó contra la teoría sobre la falta de seguridad de Luciani. “Le recomendaría leer tratados de derecho penal. Por mucho que grite corrupción, lo único que hizo fue decir un sinfín de disparates. Alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó”, agregó.

A mediados de la entrevista, se refirió a sus críticas a la vicepresidenta -puntualmente a partir de 2015- y aclaró tener “certeza” de que “Cristina es una mujer honesta”. “Ella no ha participado en nada de lo que le están diciendo”, volvió a enfatizar Fernández: “Tampoco dudo de la honestidad de Néstor”. Le estamos cuestionando que hacía negocios, operaciones inmobiliarias con alguien que estaba vinculado al Estado”, sostuvo.

Y completó: “Ni Cristina ni yo queremos defender ningún acto de corrupción. A nosotros no nos une la búsqueda de impunidad, nos une la búsqueda de Justicia. Es momento de que prestemos atención a lo que está pasando con la justicia, porque este juicio es un disparate jurídico respecto de Cristina Kirchner. Estamos hablando de una causa donde hay 51 obras cuestionadas y se han hecho pericias sobre cinco. Es de una falta de seriedad asombrosa”.

El Presidente habló luego sobre el estado de alerta y movilización que promueven los sectores kirchneristas en caso de que se dicte condena firme contra la vicepresidenta. “A mi no me preocupa que la gente salga a la calle”, aseveró. Y celebró: “creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y pedir por una Justicia independiente. Estar en las calles no quiere decir ser violentos”.

“Ya nadie cultiva la violencia. La primera que no cultiva la violencia es Cristina, quien nos mostró lo que estaban haciendo en la puerta de su casa, que los primeros grupos llegaron a su domicilio para insultarla como hace habitualmente. La lógica del escrache, del insulto no se soporta más en la Argentina”, reivindicó.