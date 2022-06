El presidente Alberto Fernández se pronunció a favor de la posibilidad de que el Estado cuente con «una sociedad testigo para ordenar el mercado» en el ámbito alimentario y afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de trasladar al juez de insolvencia vicentino permite » un escenario más favorable» que el que existía al inicio del proceso.

«Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor (…) Nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas. No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina», señaló el jefe de Estado en un reportaje con Página 12.

«Yo estoy convencido de que lo que nosotros tenemos que garantizar es terminar con estos oligopolios, monopolios, y cuando estos sistemas existen, como el caso de las 7 u 8 cerealeras que existen en Argentina, si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos. Pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo», remarcó.

Fernández aseguró que si bien «el gobierno está haciendo mucho» para poder parar la inflación, «lo que pasa es que las herramientas no alcanzan».

«Hay un problema estructural en Argentina, que se ha desarrollado a lo largo de los años. No es una cuestión de hoy. Que en Argentina haya una gran empresa láctea, que concentra muchísimo el mercado lácteo, es la consecuencia de que hubo una época en que se cerraron 27 mil tambos en Argentina. El resultado es la concentración. Y que la leche se traslade irracionalmente cientos de kilómetros desde donde se produce, hasta donde se pasteuriza y luego hasta donde se consume, es irracional», completó el Presidente.