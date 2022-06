No tiene olor, color, ni se percibe, pero es fatal.

Tras el episodio del edificio de Balvanera que terminó con la vida de una persona este martes, neumonólogas se refirieron al peligro que representa el monóxido de carbono denominado como un «asesino silencioso», ya que no tiene olor ni color, y advirtieron que en nuestro país se producen 200 muertes al año por esta intoxicación, y que la principal medida para evitarlas es la prevención.

Especialistas explicaron al respecto, «le llamamos el «asesino silencioso» porque no tiene olor, color y no se nota, cuando lo haces es porque ya estás intoxicándote. La gente puede notarlo porque empiezan con una sensación de embotamiento, dolor de cabeza, adormecimiento, hasta que la persona se queda dormida y se muere. Es una muerte muy peligrosa porque la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo.

Un trágico hecho se registró recientemente y enciende las alarmas para concientizar sobre los peligros.»La mayoría de las muertes, que en Argentina son entre 190 y 200 por año, se producen durante la noche porque la gente está dormida y no percibe los síntomas», alertan.

«Una de las formas rápidas de prevenir es ventilar el ambiente. Si hay personas que parecen afectadas, lo más acertado es sacarla al aire libre», detallaron.

Además, «lo primero es mantener todos los artefactos de la casa que se usan para la calefacción en buenas condiciones, hacerlos revisar, estar seguros de que están limpios, de que sus cañerías no estén rotas y que no tengas fugas o pérdidas».

Advirtieron que «hay que estar muy atentos a síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, sensación de somnolencia, y si eso pasa en el domicilio se aconseja abrir rápidamente las ventanas, respirar aire fresco, y de ser posible salir del lugar. Y si no ceden los síntomas concurrir al médico».