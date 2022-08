El payaso más popular del país debía presentarse el próximo domingo en el Parque Metropolitano, pero canceló la presentación debido al escándalo familiar que protagonizó.

Hace unos días, Piñón Fijo fue protagonista de un auténtico escándalo mediático. Sus hijos lo acusaron de maltrato y violencia, lo que provocó la cancelación de varios espectáculos que tenía previsto realizar en el Día del Niño.

Una de las presentaciones tenía lugar en el Parque Metropolitano de Maipú. Allí se iba a presentar el mismo domingo, pero este miércoles, desde la comuna dirigida por Matías Stevanato anunciaron que su participación quedaba sin efecto por cuestiones ajenas a la organización.

Frente a esto, Fabián Gómez, nombre real del popular payaso, emitió un audio en su cuenta personal de Instagram. Allí, además de disculparse con sus hijos, expresó: «A los municipios que creyeron en mí inicialmente y que por esta situación levantaron mis shows, decirles que los entiendo y que voy a devolver hasta el último centavo de cachet abonado hasta la fecha«.

Además, agregó: «A los municipios que tengan dudas sobre mi persona también los comprendo, quizá yo tendría las mismas dudas en estos casos. También garantizarles que voy a utilizar la misma política, no me voy a quedar con un solo centavo de nadie sin entregar lo mío a cambio».

En el comunicado, Piñón también habló sobre la disputa familiar y manifestó: «Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. Mi cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo. Como dije hace poco en una nota, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría».

«Sé que es difícil de creer, pero nunca esperé que este posteo tomara tanta dimensión y generara tanto dolor, en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso», agregó.

«También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, mucho más grave», continuó.

En otro apartado del extenso audio, Gómez pidió disculpas al público y manifestó estar avergonzado.

«A lo que nos abrazaron soñando en que recuperemos la armonía y la calma, decirles que no fue en vano. Los escuchamos y atendimos y aquí estamos, tratando de seguir sus valiosas directivas», refirió.