Quedó tercera en las elecciones generales.

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, reconoció la derrota en las elecciones 2023, después de quedar tercera en los comicios con el 23,83% de los votos.

«No hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina», admitió en el búnker de JxC. Además, dijo que no felicitará a Sergio Massa, candidato por Unión por la Patria, y tildó al gobierno actual como «el peor de la historia».

Por otra parte manifestó, «tenemos una convicción profunda de que los valores que llevamos adentro de la República, la transparencia, la lucha contra la corrupción. De un país que debe abandonar el populismo si no quiere crecer con la pobreza. Son los valores que llevamos adentro. Quizás esos valores hoy han quedado dormidos», admitió la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Desde el búnker de Juntos por el Cambio, que perdió a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, los referentes del partido como Mauricio Macri o Elisa ‘Lilita’ Carrió subieron a acompañar a Bullrich y Luis Petri, candidato a vicepresidente. «Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca, y creo que nadie de JxC se vaya a rendir nunca», continuó Bullrich.