El fiscal federal Diego Luciani solicitará este lunes una pena efectiva de 10 a 12 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, por haber estado «al frente de una asociación ilícita» en beneficio del empresario santacruceño Lázaro Báez con trabajos públicos.

La última jornada de alegatos por parte del Ministerio Público Fiscal comenzará a las 8.30, ante el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Tras analizar la conducta penal de todos los imputados, Luciani y Sergio Mola, el otro fiscal de la causa, realizarán su pedido de condena.

«Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández», «Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”, fueron algunas de las frases que es escucharon durante los alegatos en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública.

Además del pedido de condena de cumplimiento efectivo, de entre 10 y 12 años, el fiscal pedirá para la ex mandataria la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y el decomiso de sus bienes hasta una suma que aún no está clara.

La fiscalía acusa a la vicepresidenta de ser jefa de una asociación ilícita, constituida por el ex presidente Néstor Kirchner, e integrada por el ex ministro Julio de Vido, y los ex funcionarios José López, Nelson Periotti, y del empresario Lázaro Báez y del delito de fraude contra la administración pública, ambos en concursos real, por lo que las penas que puede pedir el fiscal van entre los 5 y los 16 años de prisión.

Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner, veredicto se conocería a fin de año, la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo sucedería con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.

Durante las audiencias se analizaron los 51 contratos viales que ganó el Grupo Austral por $46.000 millones. Hay dos números que desentrañó la fiscalía al respecto: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones su firma insignia, un 46.000%. La empresa tuvo como único cliente al Estado, en las tres presidencias kirchneristas, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró veinte acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.

“Fueron doce años de arbitrariedades, de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años, instalaron un sistema coordinado y sistemático de corrupción. Se creó un canal exclusivo de pagos millonarios al Grupo sin que las obras se hagan, se autorizaron modificaciones de costos y plazos de obras injustificados, se pagaron cuantiosos sobreprecios”, afirmaron los fiscales

Luciani basó su afirmación de que la ex mandataria era la jefa de la organización, en la indicación de seguir adelante con la política de construcción de obra vial en Santa Cruz que había iniciado su marido, en mantener 12 años en sus cargos a los funcionarios de la organización, en la constitución del presupuesto, en dotarlo de fondos a Báez.

También lo hizo con base en los mensajes de WhastApp de uno de los dos teléfonos de José López, el ex secretario de Obras Públicas, que estuvo preso y fue condenado cuando escondía 9 millones de dólares en un convento, que aluden a que esperaban indicaciones de Cristina Kirchner relacionadas con que no quedara ni un certificado de obra sin pagar a Lázaro.

Además, por cómo se iba a ejecutarse el plan “limpiar todo” o “retirada”, como lo denominan en los mensajes, que consistía en el desmantelamiento de Austral Construcciones tras perder las elecciones ante Mauricio Macri.

En su evaluación, el fiscal relacionó esto con las otras causas judiciales que enfrenta la vicepresidenta (Hotesur y Los Sauces), por lavado de dinero de estos fondos que reingresaron en parte a su patrimonio y la ruta del dinero K, donde Báez fue condenado a 12 años de cárcel. La sospecha que se investiga en esa causa es si la fortuna del empresario es en realidad de los Kirchner.Fuente: Con información de La Nación e Infobae.