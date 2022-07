Se entregan en Rosario y Granadero Baigorria.

En un comedor de Rosario y otro de Granadero Baigorria entregan los denominados «chorilenta», chorizos de polenta para combatir el hambre y ofrecer un plato de comida a quienes más lo necesitan en medio de la crisis económica que atraviesa el país y que impacta directamente en el precio de los alimentos.

El comedor «Madres Unidas» está situado en calle Ghiraldo al 2100, en barrio Parque Casas, mientras que el espacio social «Un Sol» se ubica en Caracas y La Paz, en el barrio Nuestra Señora de la Paz, de Baigorria. Cuando hay mercadería, en ambos comedores elaboran cerca de 500 raciones.

El propio referente de la organización, declaró a los medios de comunicación que «esta iniciativa nació al igual que aquella de 2000 y 2001 en el comedor Los Gatos, cuando trabajábamos en zona sur de Rosario. Los chicos y las madres vienen a retirar chorizos de polenta con carne en un tupper», dijo Walter Vallejos.

«Lo hacemos en repudio a lo que está pasando. Este gobierno nos ha ilusionado con salir adelante y con llenar las heladeras. Hoy las heladeras están vacías y no se puede comer porque no se puede comprar. No queremos salir a la calle y marchar como lo hacíamos antes porque hay una interna política a la que no queremos sumarnos», advirtió.

También, el referente social manifestó que hace seis meses que ambos comedores no reciben ayuda desde Nación. «Bajan los programas a las grandes organizaciones de Buenos Aires, que tienen internas políticas impresionantes. Pero se olvidan de las organizaciones independientes como la nuestra, que tenemos una mirada diferente».

«Desde Nación hace seis meses que no nos mandan nada», resaltó Vallejos. Los gobernantes están en otra sintonía», lamentó el fundador de la organización.