Florencia es una joven que fue a renovar su licencia de conducir en Córdoba y la leyenda escrita en su licencia la hizo llorar.

Luego de un largo y arduo tratamiento, le ganó la batalla al cáncer de mama, el más común en Argentina, con 22.024 casos nuevos por año, lo que representa el 16,8% del total. Todos los días de su vida recordará esa pelea, pero ahora la anotó en el documento de manejo. Sintiéndose discriminada, la conductora de 34 años publicó un hilo en Twitter donde relató la situación que le tocó vivir en el centro de expedición de títulos y se preguntó: «¿Qué necesidad?».

“Vine a renovar la licencia y me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de ‘incapacitada’ en la frente. Me la dieron solo por dos años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad”, contó Florencia en una serie de posteos en esa red social.

Su historia se viralizó rápidamente y llegó hasta las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que se comunicaron con ella, según dijeron: “No corresponde la inclusión de la patología en el carnet de conducir”, indicaron las fuentes. “Ya nos pusimos en contacto con la chica para resolver la situación y para que se le pueda reimprimir la licencia”, agregaron.

El director de la ANSV, Pablo Carignano, calificó lo sucedido con Florencia como “un inconcebible acto del centro emisor de tu licencia” y agregó: “Lamento mucho el padecimiento injustificado que generaron. Nunca, pero nunca, había visto esto”.

Tras la viralización de su caso, la solución llegó en poco tiempo y Florencia ya tiene su nueva licencia.

“Hoy hablamos con la Municipalidad de Córdoba y el error fue subsanado. Flor tiene una nueva licencia sin esa estigmatización de la primera. Muy buena gestión del secretario Gabriel Bermudez”, tuiteó por la noche, Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.

Según el artículo 15 de la Ley Nacional de Tránsito, la licencia habilitante debe contener los siguientes datos, que luego deben ser comunicados por la autoridad expedidora del carnet al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito:

Número en coincidencia con el de la matrícula de identidad del titular;

Apellido, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, fotografía y firma del titular;

Clase de licencia, especificando los tipos de vehículos que lo habilita a conducir;

Prótesis que debe usar o condiciones impuestas al titular para conducir (si usa anteojos, si utiliza silla de ruedas). El titular puede pedir que se incluya la advertencia sobre alergia a medicamentos u otras similares;

Fechas de otorgamiento y vencimiento e identificación del funcionario y organismo expedidor;

Grupo y factor sanguíneo del titular;

A pedido del titular de la licencia se hará constar su voluntad de ser donante de órganos en caso de muerte;

Hace poco se incluyó la posibilidad de que el titular sume la leyenda de Veterano de Malvinas.