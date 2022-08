El periodista de C5N contó lo que vivió en Corrientes cuando dos personas lo increparon. También apuntó al gobernador Gustavo Valdés y le pidió que tomara medidas.

Diego Brancatelli denunció en la red que el sábado 13 de agosto lo amenazaron y golpearon con un paquete de polenta durante su paso por la ciudad de Goya, Corrientes. El ataque fue realizado por dos hombres que lo increparon y uno lo golpeó con un paquete de polenta en el pecho.

“Me acaban de amenazar. Era cantado. Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde que se me acercó (y se fue corriendo) suba un video porque vino con un amigote con la cámara prendida. No esperaba nada del (gobernador) Gustavo Valdés, pero sí que actúe si hay imágenes”, tuiteó.

Respondiendo a un comentario que le dejaron, agregó: «No nos van a intimidar. 1000 abrazos de gente espontánea versus 1 mandado por el poder político local. Seguimos grabando y trabajando que es lo que sabemos hacer», indicó el panelista de Argenzuela, el ciclo conducido por Jorge Rial en C5N.

Más tarde, en un video para C5N, Brancatelli dio más detalles del hecho. “En Goya la pasé muy bien, recibí el afecto de la gente y me pasaron cosas hermosas que no me pasaron en ninguna otra provincia”, arrancó diciendo.

Y agregó: “Cuando llegamos a la puerta de un bar había dos personas que se acercaron con buena onda, una actitud positiva. Pensé que se trataba de un pedido de fotos o un saludo, como pasa siempre. Pero, cuando me acerco, sacan un paquete de polenta y me pegan un golpe en el pecho con el paquete”.

“Una situación muy violenta, con todo tipo de amenazas al Gobierno, me decían que yo era responsable y cómplice de eso que siempre dicen”, dijo sobre el final de la grabación, Brancatelli lamentó lo que sucedió y recordó el escrache que sufrió Pablo Echarri a la salida del teatro.