La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este sábado que el peronismo “es un movimiento nacional y popular con alegría y ganas de celebrar la vida”, y pidió un “gran acuerdo de todas las fuerzas políticas” para la recuperación salarial de los argentinos.



Fernández también dijo que «les gusta escuchar a todos» y que si la convencen es capaz de «cambiar», en referencia a su reunión con el economista Carlos Melconian, con quien aseguró haber analizado «el problema bimonetario» de la economía argentina.



“No soy una apologista del déficit fiscal, pero esa no es la causa de todos los problemas. Tenemos que encontrar la solución al problema de las corridas cambiarias, que se producen por la escasez de dólares”, apuntó. Y remarcó: “la situación de Argentina es muy grave” por el endeudamiento que tiene, y aseguró que está dispuesta a “juntarse con todos porque no renuncia a convencer”.

Aseguró que “hay un deporte nacional” de hacerle decir “cosas que no dice”, y negó que esté a favor de eliminar los planes sociales.



“Hay un deporte de hacerme cosas que no digo. Después de mi discurso de Avellaneda dijeron que quería terminar con los planes sociales. Recuerden que fue nuestro gobierno el que implementó la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, señaló Kirchner.



En esa línea dijo que “son las mujeres las que trabajan en los comedores y revuelven la olla”, al considerar que “no se puede fungir como movimiento social y defenderse como un partido político ante las críticas”, y reclamó “comenzar a discutir” la implementación de “un ingreso universal básico”.



«A la gente hay que persuadirla con hechos”, aseguró además la expresidenta al citar a Juan Domingo Perón durante una disertación en la Ensenada.



Cristina recordó que Perón “fundo la justicia del trabajo” y que Perón “fue atacado porque usaba la lapicera para el pueblo”, al tiempo que consideró que “hay que ver lo que los políticos hacen, no lo que dicen”.



El acto tiene lugar en el Polideportivo Municipal de Ensenada bajo el lema: «A 48 años del fallecimiento de Perón: Argentina, política y economía». Participará también el intendente local, Mario Secco, se informó en un comunicado.



Perón falleció el 1° de julio de 1974 en la Quinta de Olivos, meses de haber asumido su tercer mandato presidencial en octubre de 1973, como consecuencia de un paro cardíaco derivado de la cardiopatía isquémica crónica.



Lo sucedió su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien fue derrocada por un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.