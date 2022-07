Cristina Kirchner fue la última expositora del evento en El Calafate para inaugurar el Cine Teatro Municipal junto a Alicia Kirchner y el Ministro de Educación, Jaime Perczyk. El Vicepresidente aprovechó para mencionar la renuncia de Martín Guzmán y cuestionó en términos muy duros la actuación del exministro de Economía. Además, lo aprovechó, como lo hizo su hijo Máximo Kirchner el jueves en Escobar, para ratificar los primeros gestos de tregua con Alberto Fernández.

“En este episodio que hemos vivido donde el pasado día sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de economía. Fue un inmenso acto de irresponsabilidad política porque yo todo los espacios, los lugares institucionales que he ocupado en toda mi vida, fue por voto popular”, abrió.

Sentenció con firmeza: “Tenemos que tener responsabilidad política ante la sociedad. Fue un acto de desestabilización institucional. El mundo, cómo está el dólar, hacerlo enterar al Presidente de una renuncia por Twitter no me parece bien. No me parece bien por la sociedad en su conjunto y finalmente me parece un gesto de ingratitud hacia el propio Presidente. No niego las diferencias, pero este Presidente había bancado a ese ministro como a nadie enfrentado inclusive con su propia coalición. ¿Se merecía eso?”.

La Vicepresidenta aseguró: “No voy a revolear a ningún ministro, quédense todos muy tranquilos”.

A su vez, la vicepresidenta afirmó: “No conozco empresario que no vea en el Previaje una excelente decisión del Gobierno. El Previaje, en términos fiscales, es una política de expansión, y en términos monetarios es emisiva. No condenemos a las cosas per se, dogmáticamente. Alejémonos de los dogmas, no son buenos ni los de derecha ni los de izquierda”.

Siguiendo por esa línea, continuó: “El Gobierno, cuando se establezca el nuevo Previaje, debería convocar a la cámara Hotelera y a la cámara gastronómica para acordar políticas de precios. Porque el sector ha sido uno de los que más ha contribuido al índice inflacionario. Si el sector público hace una magnitud de las características del Previaje, contribuyan, y el que no quiere que le digan que no está adherida al Previaje”.