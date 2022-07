Actualizaron los sueldos.

Las autoridades del Congreso Nacional, Cristina Kirchner y Sergio Massa, en conjunto con los representantes gremiales acordaron aumentos salariales para los empleados legislativos del 69% a pagar en dos tramos y con cláusula de revisión en noviembre.

El aumento salarial para los trabajadores del Congreso nacional será otorgado en dos tramos, uno del 30% a partir del primero de julio y otro 30% desde el primero de octubre. Como son incrementos acumulativos, el porcentaje final del 69%.

Este acuerdo alcanzado por los trabajadores del Congreso está cinco puntos por encima por encima de la inflación, aunque se incluyó una cláusula de revisión a disparar en noviembre, cuando se evaluará una suma fija no contributiva solo para empleados, no legisladores.

También se evaluará la posibilidad de incorporar una suma fija no contributiva solo para trabajadores, no legisladores. Este dato no es menor teniendo en cuenta que, aunque es un aumento en un corto plazo, no le gana a la inflación que proyectan los analistas locales que la estiman por arriba del 70%.

Vale recordar, que hace tres meses, Cristina Kirchner y Massa dispusieron un incremento salarial de una suma fija de 20 mil pesos para los trabajadores del Congreso a partir de abril, en medio de la disparada inflacionaria.