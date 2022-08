Los dirigentes explotaron tras las palabras del presidente.

Alberto Fernández, brindó una entrevista al canal de noticias TN. Se refirió a diversos temas en el que el eje central fue la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto el mandata habló sobre la seguridad de los fiscales y sorprendió con una declaración sobre Alberto Nisman, el fiscal que murió. “Nisman se suicidó; espero que el fiscal (Diego) Luciani no h lo mismo”, expresó.

Esa frase generó repudio de varios dirigentes de la oposición que se volcaron a las redes sociales y criticaron con dureza a Alberto Fernández.

“El fiscal dice poco. Dice que ella no pudo no saber. Dice cosas tales como que un gobiern es una asociación ilícita”, expresó.

“No conozco al fiscal Luciani, no sé cómo es su calidad doctrinaria, pero sí digo que es de una debilidad todo lo que ha dicho. La lógica de que no podía no saber también se la apli (Julio) De Vido”.

Luego de esa explicación hizo una sorpresiva mención al fiscal Alberto Nisman cuando le consultaron sobre la seguridad para los fiscales de la causa Vialidad. “Alentar la idea de q le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman…hasta acá lo que le pasó a Nisman es q se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani” expresó.

Las críticas de la oposición

Alfredo Cornejo hizo pública su crítica a Alberto Fernández tras la entrevista. “Aparte de mentir ¿estás amenazando al fiscal?”, posteó el legislador en su cuenta de Twitter.

Luis Naidenoff, senador nacional por la provincia de Formosa de Juntos por el Cambio, también condenó que “el Presidente sobrepasó todos los límites”. “Bastardear la memoria de Nisman que ya no puede defenderse y amenazar al fiscal que valentía investigó y acusó al poder real que hoy gobierna a la Argentina”, publicó.

Por su parte Luis Petri, “un Presidente mentiroso, cínico e indigno que niega el asesinato del Fiscal Nisman por el que antes marchó y ahora pide que no se suicide el Fiscal Luciani. Presidente usted es el principal responsable de garantizar su seguridad. No se suicidan los que acusan por corrupción”, escribió.

Desde el espacio libertario de Javier Milei, La Libertad Avanza, se expresaron también en Twitter sobre el tema. “El Dr. Nisman no se suicido. Al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron un día antes de que denuncie a @CFKArgentina por traición a la patria”.