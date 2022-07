El economista del Valle de Uco, se refirió a la situación actual.

Mientras la nueva ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, se comprometió a continuar con los planes económicos del Gobierno, en un intento por detener la caída del mercado luego de un fin de semana lleno de agitación política en la nación, aumenta la especulación y el desconcierto.

El economista Daniel Gallardo, brindó una entrevista al programa radial «AmaneciDos» por la 101.9, para ayudar a entender qué pasa actualmente y cómo se proyecta la situación económica del país.

«El cambio de ministro habla de empezar a fijar una política concreta hacia donde tiene el pensamiento político y económico el Gobierno nacional», comenzó explicando. «Guzmán venía con la misión de cerrar con el FMI, sacar ese peso y empezar a proyectar hacia adelante», dijo sobre la tarea del ex ministro.

Ahora, «con la incorporación de Batakis, llega con una visión de reactivar desde otro punto de vista la economía», aclaró.

Pero además, se refirió a las especulaciones con el mercado, «los que tienen dólares los restringen, los que tienen pesos en algún lado los sacan y los trata de direccionar hacia el dólar tratando de resguardar este sistema especulativo». Por otro lado, «los que tienen bienes como los supermercados, prefieren no vender, esperan que se estabilice y después volver con alguna política clara para proveer al mercado».

Esto a su vez, genera que «la gente, los consumidores se comiencen a abastecer, y ahí se genera la tensión. Se generan aumento de precios, y el desabastecimiento. Esta semana será muy alborotada», destacó. Aunque anticipa que llegará la estabilidad de precios.

También explicó, «retroceder es disminuir el ritmo de inflación, pero no bajar los precios. La inflación es la suba de precios, que baje la inflación indica que baje el ritmo de crecimiento de precios, pero siguen subiendo».

Frente a este escenario, «el shock de precios si lo vamos a sentir en julio, es inevitable». Aunque anticipó, «la proyección con agosto puede bajar .Están esperando que la ministra termine de definir su equipo económico», en un reordenamiento.

«Hay que pasar el shock de turbulencia, si se verá un reajuste de precios». Pero, en su opinión personal, compartió «para el vecino que le cuesta llegar a fin de mes, que no tiene proyección, no puede cambiar el vehículo, encontrar peleas y disputas políticas, me parece que es una irresponsabilidad. Porque podes generar un consenso, y ver si la sociedad te apoya».

Por otra parte reconoció, «lo peor que nos puede pasar hoy es un golpe institucional, entiendo que la economía en los próximos días. Hay que cuidar la plata y el consumo día a día, no hay que ir más allá, no es querer comprar 10 kilos de aceite o fideos, porque anticipamos la escasez que podría llegar más adelante», recomendó.