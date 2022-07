La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio solicitó al Gobierno nacional que se ordene a la Policía Federal el control sobre las agencias de cambio de moneda no autorizadas, las «cuevas», para poner fin a la crisis marcada por el dólar blue que en estas dos semanas fue escalando, récord tras récord.

«Falta acción. Yo quiero ver como está la Policía Federal en la puerta de cada cueva», puntualizó la legisladora del Frente de Todos.

Di Tullio, una de las voces del kirchnerismo en la Cámara Alta, no dudó en declarar: «si todos saben dónde queda. Hace falta. Aunque no tenga un efecto. Aunque no vendan un sólo dólar, ellos ponen en la pizarra un valor y ya está. La gente tiene que entender que la angustian con una mentira», aseguró.

En este caso, la legisladora del FdT destacó que el aumento que ha tenido el dólar blue en las últimas semanas «tiene efecto en la psiquis colectiva, no en la económica real».

Pero indicó que «esas acciones inciden en el almacenero, que no sabe qué hacer. Es en ese momento donde inciden en la economía real y doméstica».

Respecto a la ministra de economía, dijo: «Por supuesto que Cristina banca a Batakis, no hay dudas. No se me ocurrió nunca preguntarle porque para mí es obvio», respondió Di Tullio al ser consultada sobre el aval de la vicepresidenta a la titular del Palacio de Hacienda.

Fuente: Con información de La Voz.