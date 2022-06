Explosiva, Elisa Carrió pisó Rosario y encendió a la pasante dentro de Juntos por el Cambio al imponerle un veto al posible ingreso del ex gobernador Antonio Bonfatti.

Acusó al presidente del Partido Socialista de ser el «responsable del crecimiento desmedido de la droga» en esta ciudad y cuestionó al alcalde Pablo Javkin, su ex diputado, a quien calificó de «cobarde».

“El responsable del crecimiento desmesurado de la droga en Rosario es (Antonio) Bonfatti, y este horrible (Rubén) Galassi, son responsables políticos porque si gobiernas eres el responsable de todas estas masacres”, lanzó Carrió, refiriéndose al primero gobernador socialista y su exministro de gobierno, en un audio difundido por Cadena 3 Rosario.

“Esto no toca al socialismo, cuando yo hablo, hablo de personas, eso de hablar de que todos son corruptos no. Eso es Milei”, aclaró en otro dicho que golpeó al diputado de La Libertad Avanza, al que días atrás calificó de «genocida«.

“Juntos por el Cambio es de todos, no vamos a jugar con los responsables del narcotráfico. O Santa Fe enfrenta al narcotráfico o se termina”, volvió a criticar a Bonfatti y enseguida terminó la conferencia. “No voy a opinar porque estoy vieja y estoy cansada. Si me quiere demandar Bonfatti, que lo haga, tengo las pruebas”.