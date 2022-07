Desde el diario 8Digital se realizó una entrevista al tunuyanino que logró ingresar al equipo de Ricardo Montaner.

A través de WhatsApp, respondió algunas preguntas para contar así su historia y sueños.

¿Cómo fue tu inicio en la música?

«Mi vida estuvo ligada a la música desde muy pequeño. Siempre estuve rodeado de artistas ya que mis padres eran bailarines de folklore y demás, entonces la música siempre estuvo presente en casa. Y cuando yo descubrí la música y lo que me hacía sentir a mi, fue a través de una guitarra a los 12 años. Era muy pequeño y al tocar la guitarra encontré un refugio y una sensación, el cual nunca había experimentado. Fue hermoso.»

¿Quién o quiénes consideras tu mayor influencia?

«Wow. Yo escucho música de todo tipo. Al estar en un ambiente tan estimulado no hay música que me desagrade jaja. Pero hablando de influencias, en mi hay mucho folklore argentino, música española, y música latina. Y referentes a la hora de cantar y escribir, bueno. Raly Barrionuevo, Abel Pintos, Manuel Carrasco, Fandermole, Alborán. Es un espectro muy grande pero que me nutre muchísimo.

¿Qué te llevó a decidir intentar la audición en La Voz?

Fue curioso porque se dió de una forma natural, la vida misma me fue llevando sola. Además mi abuelo queria que lo hiciera también, un deseo antes de partir. Un día desperté y dije, «bueno… Probemos» fue un año de muchas transiciones y salir de la zona de confort, nos ayuda a crecer y superarnos. De todas maneras, competir y superar a alguien no es algo que me llene, competir contra mi y superarme a mi mismo, es otra cosa.

¿Qué significa para vos el haber sido seleccionado?

Cuando recibí la llama de la producción de Telefé, estaba en shock porque literalmente no lo podía creer, sentía que estaba en un sueño. Y quedar seleccionado entre tantos artistas significa mucho para mi, no es fácil de digerir pero es hermoso y estoy agradecido de que haya gente que me brinde un espacio para hacer lo que más amo, cantar.

¿Qué expectativas tenés a futuro?

A futuro… simplemente disfrutar y ser yo mismo.

Aprender de lo que más pueda en el programa, de producción y mis compañeros e ir hacia donde la música diga que deba ir. Y fuera del programa, poder grabar mi primer disco. Un sueño por cumplir.

¿Esperas poder vivir de la música?

Por supuesto, se que cada paso que doy me lleva cada día más hacia esa meta y se puede cumplir. Hay que creer y tener fe, escuchar al corazón y agradecer todo lo sucedido. Soy un soñador, entonces yo quiero vivir de mis sueños. Jaja.

¿Cuál sería tu sueño como cantante? Pensando en grande.

Mi sueño… Tengo muchos… pero poder llegar a cada rinconcito de mi Argentina con mis canciones y mi voz, es incomparable. Sueño con girar de festival en festival, teatro, estadio cantando les y entregando les lo mejor de mi, es un sueño que me emociona mucho y si la gente me acompaña, se puede hacer. Simplemente vivir cantando es mi forma de agradecerles por todo lo que me dan, gracias a ustedes hoy soy esto. Muchas gracias.