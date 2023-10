Farmacéuticos denunciaron faltante de medicamentos

Mendoza, también se ha visto afectada.

A nivel nacional, farmacéuticos denunciaron el faltante de medicamentos. En Mendoza, sostienen que esta problemática está presente hace semanas y esperan soluciones para los próximos días.

En el país, advirtieron que no hay reposición de medicamentos por parte de las droguerías encargadas de suministrarlos. La situación pone en aprietos a las farmacias, dificultando la prestación de servicios a los pacientes, especialmente a aquellos con cobertura social, ya que no pueden adquirir los medicamentos necesarios.

Desde el Colegio de Farmacéuticos Segunda Circunscripción intervienen en gestiones con las droguerías. «Entendemos que esta situación se deriva del contexto económico, político y social que atravesamos, y afecta a todos los sectores. Es esencial señalar que esta situación tiene un impacto significativo en la salud y la economía, ya que las farmacias no pueden garantizar los servicios farmacéuticos como solían hacerlo», lamentaron.

Por otro lado, desde una farmacéutica explicaron que “el principal problema es que los laboratorios comenzaron a entregar la mercadería con restricciones, con máximos de 3 a 7 productos. Además, hubo ausencia de determinadas marcas que no pueden ser suplidas con productos de otras firmas“.