Lo dijo el presidente en la Cumbre del Mercosur.

En el marco de la reunión Cumbre del Mercosur que sesionó en Paraguay, y en medio de la corrida cambiaria que pareciera no querer darle tregua al Gobierno nacional, el Presidente Alberto Fernández instó hoy a sus pares de la región a estar «más unidos que nunca» en un contexto internacional complejo.

En su discurso también aseguró que la Argentina «está convulsionada económicamente«.

En medio de la disparada de la moneda norteamericana, utilizó la tribuna regional para instar a sus pares a «ponerse de acuerdo para trabajar juntos», en un continente que «tiene lo que el mundo busca para el mañana» en el contexto de la guerra en Europa, como alimentos y energía, al tiempo que les pidió «no buscar soluciones individuales que son de corto aliento».

«Tenemos que estar más unidos que nunca, sino vamos a cometer el peor de los errores. Eso no quiere decir que no debamos discutir las asimetrías que padecen países como Uruguay y Paraguay, no me voy a hacer el distraído con eso. Tenemos que resolver todo lo que haya que resolver, pero debemos hacerlo como socios», agregó Fernández.