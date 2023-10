Finaliza la inscripción al refuerzo de ingresos 

Solo estará habilitada hoy y mañana.

Actualmente, Anses da las últimas chances para anotarse al nuevo IFE 2023. El periodo de inscripción finaliza el próximo martes 31 de octubre.

Para realizar la inscripción, es necesario seguir estos pasos:

-Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de Seguridad Social.

-En el menú, seleccionar la opción de Refuerzo de Ingresos para trabajadores informales.

-Completá el formulario con tus datos personales.

-Ingresá una CBU de cuenta bancaria a tu nombre para que la Anses deposite tu refuerzo. El bono no se podrá cobrar en cuentas de billeteras virtuales.

Cuándo se cobra la segunda parte

Según confirmó el organismo previsional, quienes se hayan anotado antes del 9 de octubre recibirán la segunda parte del bono ($47.000) en noviembre.

En tanto, aquellas personas que se anotaron después del 10 de octubre, recibirán la totalidad de la asistencia ($94.000) en noviembre.

Las fechas de cobro se podrán consultar según el calendario dispuesto para el próximo mes.

Los destinatarios son personas de 18 a 64 años que no están dentro del mercado laboral formal y no reciben asistencias del Estado, es decir, que no podrán acceder quienes cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH), Potenciar Trabajo, Becas Progresar, jubilaciones u otras prestaciones.

Todos los requisitos para acceder:

Tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023).

Contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina.

No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares.

No contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

No ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado.

No contar con cobertura de salud.

No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023.

No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Si tenés entre 18 y 24 años, y no tenés hijos a cargo o cónyuge, se evaluará tu grupo familiar. No debiendo, tus padres contar con ingresos iguales o superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Tampoco podrán poseer embarcaciones, aeronaves o haber declarado bienes personales.

Tener una cuenta bancaria a tu nombre. Solo vas a poder recibir el refuerzo en una CBU válida, es decir, no vas a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU.