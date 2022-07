Movimientos sociales continúan con medidas de protestas.

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, encabezó un acto en en reclamo por el Salario Básico Universal y advirtió que el gobierno «está en un cumple».

Movimientos sociales alineados con el Frente de Todos realizaron una serie de protestas en todo el país en reclamo de la implementación del Salario Básico Universal, ocasión en la cual el líder del MTE, Juan Grabois, cuestionó a la CGT por no salir a las calle cuando «hay un sector cada vez más amplio de los trabajadores que no tiene ninguna protección y están cayendo en la indigencia».

Organizaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), se congregaban en distintos puntos y accesos a la Ciudad.

Las principales manifestaciones se hicieron en AMBA, específicamente, en el Puente Pueyrredón y en el Puente Saavedra. El referente social, advirtió también al presidente Alberto Fernández: «No es tan difícil Alberto. ¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no más. Es matemática».

«Es muy sencillo el reclamo, Alberto. Por lo menos no si no hay para que salgamos de la pobreza, salgamos de la indigencia», lanzó. «Y si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina», enfatizó Grabois según las crónicas hechas en el lugar.

El referente de la UTEP dijo también que en el Gobierno «están dormidos, están en un cumple. Ellos tienen papas fritas, tienen chizitos, tienen la torta y no se dan cuenta que la gente está cagada de hambre y que esto así no va más».