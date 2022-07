Comparó al presidente con Mauricio Macri por la crítica situación económica que atraviesa el país.

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, volvió a criticar fuertemente al presidente Alberto Fernández, a quien comparó con su antecesor Mauricio Macri al señalar la crítica situación económica que atraviesa el país.

La dirigente social, que hace tiempo tomó partido por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la pelea interna del oficialista Frente de Todos (FdT), incluyó al primer mandatario en “la lista de los grandes mentirosos”, una categoría que, según apuntó, comparte con el referente de Juntos por el Cambio (JxC).

Bonafini dijo que “están pasando cosas que me dan mucha vergüenza porque todo lo que dijeron que no iba a pasar, pasa. Todo lo que dijeron que no iba a aumentar, aumenta y el Presidente mira para otro lado porque ya lo tiene decidido: son todos negocios con los yanquis”, arriesgó.

“Señor Presidente, hasta ahora nunca ha ido a una villa o a un barrio a embarrarse. Y parece que no tiene pensado ir”, le reprochó, y opinó que no lo hace “porque eso no da rédito”. “No lo llaman después de TN y esos canales de mierda que lo llaman y usted va y habla y se cree que es… Señor Presidente, basta. No hable más porque ya no le creemos”, continuó.

«Como a Macri le dio resultado mentir, usted cree que le va a dar el mismo resultado», señaló. “Pero usted, con cada mentira, es una palada de tierra que abre su fosa y ahí va a caer, en esa fosa que usted mismo está abriendo».

La furibunda crítica de Bonafini fue publicada por @PrensaMadres, la cuenta oficial de Twitter de la ONG.