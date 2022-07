El hombre falleció.

Alejandro Benítez, era un docente jubilado que viajaba por Bolivia en moto. Protagonizó un accidente vial y le negaran la atención médica por querer pagar con pesos argentinos. El hombre transitaba las rutas con amigos.

El personal de salud le exigió el pago por adelantado del servicio de ambulancia y los gastos de emergencia con pesos bolivianos. Como no los tenía, no lo atendieron y el hombre falleció, según informó Cadena 3.

Recorriendo Bolivia en moto, en una curva entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba fue embestido por un camión.

Los amigos que lo acompañaban en el viaje relataron qué sucedió. Según explicaron, no obtuvieron respuesta de los servicios de emergencia y Benítez estuvo más de una hora tirado en la cinta asfáltica hasta que pasó una ambulancia por el lugar de “pura casualidad”.

Así, lograron llevar a Alejandro hasta una salita de un pueblo cercano. “Si hubiera sido por los hospitales, la ambulancia nunca llegaba. Porque una vez que llegó al hospital del pueblo donde estábamos, estaba muy grave y necesitábamos llevarlo a una ciudad más grande o a una clínica privada”, contó el amigo.

De acuerdo a las versiones de lo sucedido, el personal médico que lo asistió no quiso llamar a la ambulancia para que lo trasladaran a otro centro.

En ese momento les exigieron 1.000 pesos bolivianos (un poco más de 18 mil pesos argentinos) para la atención médica de urgencia y el traslado a un hospital de mayor complejidad, pero no les aceptaron el dinero porque sólo tenían pesos argentinos.