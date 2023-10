La deuda pública alcanzó un récord de US$ 406.603 millones

Durante el actual gobierno se incrementó US$ 83.538 millones.

La deuda pública bruta alcanzó en septiembre a US$ 406.603 millones, lo que representa un nuevo récord histórico, según datos que publicó hoy la Secretaría de Finanzas.

Esta cifra se alcanzó luego que el mes pasado el pasivo se incrementó en US$ 11.226 millones, que se explica por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera en US$ 874 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 10.352 millones.

Si se toman en cuenta los últimos 12 meses que coinciden con la gestión del actual ministro de Economía, Sergio Massa, el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó US$ 24.268 millones, debido al incremento de la deuda en moneda extranjera en US$ 13.954 millones y de US$ 10.314 en moneda local.

Los números muestran que el “financiamiento neto” que se promociona en las colocaciones que la Secretaría de Finanzas celebra semana se traduce en un nuevo aumento de la deuda pública. Similar concepto cabe para los préstamos que la Argentina acumuló en los últimos meses de instituciones como el BID o el Banco Mundial.

Todo este cúmulo de dinero tomado como crédito tuvo como objetivo sostener las reservas del Banco Central para no forzar una devaluación de la moneda.

La consecuencia directa es un mayor endeudamiento y por ende condicionamientos para la política económica del próximo gobierno.