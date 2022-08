El Gobierno ha convocado para el martes una nueva reunión de los miembros de la Mesa de Enlace, tras la reunión del pasado viernes entre los líderes sectoriales y el ministro de Economía, Sergio Massa. Abordarán la ratificación de retenciones, cambios al «dólar de la soja» y restricciones a la exportación de carne.

Esto fue confirmado por el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, a través de las redes sociales. «Siguiendo el lineamiento planteado por Sergio Massa, hemos convocado a los equipos técnicos de la Mesa de Enlace a una reunión de trabajo con los de Agricultura en nuestra secretaría mañana a las 17.30, y así comenzar a resolver temas de la hoja de ruta definida el viernes», escribió el funcionario en Twitter.

Los ruralistas y los representantes del Gobierno se reunieron el pasado viernes, con la presencia de Sergio Massa, Bahillo, el titular de la Aduana, Guillermo Michel; y el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Por el campo participó Carlos Achetoni, de la Federación Agraria; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural; y Elbio Laucirica, de Coninagro, entre otros.

Los reclamos de la Mesa de Enlace son varios. Uno es el pedido de liberación de las exportaciones de carne. Al respecto, Bahillo aseguró: «Liberar totalmente no podemos, por distintas cuestiones. En la carne tenemos siete cortes que abastecen al mercado interno y que garantizan determinado nivel de precio para no perjudicar el poder adquisitivo de la población. Eso se va a mantener».

El funcionario declaró que tampoco habrá cambios en la implementación de los volúmenes de equilibrio en trigo y maíz, que según los productores, limita las exportaciones de ambos cereales y no se puede superar el tonelaje de exportación que fija el Gobierno.

«Por ahora va a seguir ese mecanismo. No podemos hoy descuidar, por ejemplo en maíz, las necesidades que tienen otras cadenas que hacen a la transformación de la proteína vegetal en proteína animal», expresó el secretario.

Otro planteó que hace la Mesa de Enlace es la necesidad de reducir las retenciones, algo que tampoco será aceptado por la Nación. «Yo no me resisto a analizarlo, pero no es posible dada la situación de las cuentas públicas avanzar en este sentido. Lo que no invalida que no pensemos a mediano plazo algún esquema. Pero hoy por hoy en el corto plazo es imposible salir de este esquema», indicó Bahillo.

Respecto al «dólar soja», instrumento financiero que el Banco Central diseñó para acelerar la comercialización de la última cosecha de la oleaginosa por parte de los productores para intentar acumular reservas, el funcionario reconoció que la medida “no genera confianza e incentivos».

«Si ya con mejores condiciones de estabilidad, la herramienta no empieza a ser efectiva e incorporada por los productores, es porque realmente la herramienta está teniendo un problema», aseguró. Además, opinó que dirigentes y productores le transmitieron que es un instrumento burocrátivo y de difiícil accesibilidad.Fuente: Con información de Infobae y Clarín.