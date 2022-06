Especialistas advirtieron al respecto.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó durante una rueda de prensa que se planea cambiar el nombre de la viruela del mono, por lo que anticipó que publicarán una nueva denominación en los próximos días.

Al respecto, adelantó que “se está trabajando con socios y expertos de todo el mundo para cambiar el nombre de la viruela del mono (…). Haremos un anuncio acerca del nuevo nombre tan pronto como sea posible”.

«Quieren evitar que sea estigmatizante y racista», apuntan. Concretamente, para evitar que esto suponga un ataque directo contra África, África occidental o Nigeria. Y es que esta decisión por parte de la OMS viene solo unos días después de que un grupo de 30 científicos firmase un documento remitido a la organización pidiendo un cambio urgente del nombre de la viruela del mono para, precisamente, evitar el racismo implícito en el nombre. Y las consecuencias que pudieran derivarse de ello.

Exigen «una nomenclatura que sea neutral, no discriminatoria y no estigmatizante más apropiada para la comunidad mundial de la salud». O lo que es lo mismo, no vincular los contagios de viruela del mono a personas negras en África, ya que se tienen datos de contagio entre personas de otras razas.

Actualmente hay unos 1.300 casos sospechosos y se han producido 79 muertes por esta enfermedad, tal y como ha añadido Tedros, quien ha insistido en que, por ahora, la OMS no recomienda la vacunación masiva.