Un ex director de la institución lamentó las declaraciones del gobernador y lo acusó de “transmitir moneda falsa”.

Mientras crece el debate por el uso del lenguaje inclusivo, algunos funcionarios se pronuncian a favor y otros en contra. Tras los dichos de Axel Kicillof sobre esto, el ex director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva Prieto, salió a responderle al gobernador y desmintió sus dichos. “Pensar que por decir ‘todos’ se está excluyendo, ofendiendo y lanzando a la preterición a la mujer eso no se sostiene en modo alguno”, sostuvo Prieto.

Cabe recordar que durante un acto llevado a cabo en Tecnópolis, el gobernador participó de la promesa de lealtad a la Bandera y motivó a los alumnos a “rebelarse” a que hablen como quieran y desean. Asimismo, expresó, “las rebeldías importantes son como las de Belgrano, que decidió crear la Bandera no para él, sino para todos y todas. Rebelarse y hacer lo que uno piensa que está bueno para los demás significa muchas veces no hacer caso, no por capricho, sino pensando en los otros”.

Además remarcó, “hoy tengo para decirles que en la Provincia rebelarse es también hablar como uno quiere. No decir palabrotas o guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente. A tanto tiempo de la Revolución de Mayo, desde España no nos van a explicar qué palabras tenemos que usar. No nos gusta prohibir, nos gusta que puedan expresarse, que puedan ser libres, ser rebeldes cuando es por los demás, decir lo que sienten y ser patriotas».

La respuesta del exdirector de la RAE a Axel Kicillof

Al respecto ex director de la RAE, Darío Villanueva Prieto, señaló, “me parece una declaración inconsistente y anacrónica. El español es la lengua que hoy es no por la colonia sino por la independencia. Cuando se producen las independencias a partir de 1810 los lingüistas han acreditado que en América sólo había un 20% de ciudadanos que hablaban español. Las repúblicas tomaron la decisión que la lengua oficial de las naciente institución republicana tenía que ser esta lengua”.

“A partir de ahí viene un proceso de consolidación de una lengua muy unitaria en lo fundamental en donde los españoles representamos sólo el 8% de los hablantes. Toda la política lingüística que se lleva es panhispánica, establece un español de todo el mundo”, agregó.

Por otro lado, el ex director de la RAE afirmó que tiene tranquilidad en el razonamiento de la juventud, “los jóvenes tienen su cerebro abierto muy fértil y muy fecundo y tienen su propio criterio. No hay nada que contribuya más a que los jóvenes hagan lo que realmente quieren que alguien les diga lo que tienen que hacer”.