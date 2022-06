En las últimas horas se hizo pública la historia de Zaira, una niña marplatense de nueve años, que se volvió viral por vender sus dibujos impresos para cumplir su sueño de estar en un desfile de Lali Espósito.

“Zaira tiene 9 años, es marplatense y su sueño es ir a ver a @lalioficial, pero su familia no tiene dinero para comprar la entrada y ella se puso a vender dibujos a $10 para ir al show”, contaron hace unos días en C5N.

El mensaje fue visto por la coach de La Voz Argentina y lo compartió con sus seguidores, asegurando que invitaría a la chica a uno de los shows que ofrecerá en Mar del Plata el 16 de julio.

«Estoy muy contenta. Un día estábamos con mi mamá en el sillón y vimos en Instagram que venía a Mar del Plata. Ahí le pregunté a mi mamá: ‘¿La podemos ir a ver?’ y ella me dijo ‘Lo voy a pensar pero no te prometo nada’«, relató Zaira .

«Al otro día, yo le dije a mi mamá si podíamos hacer dibujos impresos para vender así íbamos a verla a Lali. Y le pedimos la impresora prestada a un familiar», continuó la niña.

¿Cómo te imaginás ese encuentro con Lali?», le preguntaron a Zaira. «Me lo imagino muy lindo y que Lali me abraza. Si me dice de cantar con ella, me animaría a cantar un tema«, respondió la niña.

«Mis temas favoritos son Disciplina y Soy. Me gusta (Lali) desde los 7 años. La primera vez que la vi fue en la novela Esperanza mía«, relató.

«Ya le hice una cartita que se la voy a dar», contó Zaira, emocionada por tener la posibilidad de conocer a su ídola.

«Nos llamaron de la producción de Lali y luego me contaron que quien se contactó conmigo fue la mamá de ella. Una emoción muy grande. Además, Zaira sueña con ser cantante y bailarina. En 2020 escribió una canción para el día de la madre, ella ya compone. Y con lo de Lali no lo podemos creer. Yo no caigo todavía», reveló la madre de la niña, que cumplirá su sueño.