Massa anunció el congelamiento de impuestos a combustibles

Lo anunció en la mañana de este miércoles.

El ministro de Economía y candidato presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló hoy en medio de las dificultades que viven automovilistas para cargar combustible en estaciones de servicio de todo el país.

Dio a conocer la decisión de postergar un aumento previsto para el Impuesto a los Combustibles Líquidos hasta febrero de 2024. Mientras se normaliza la venta de combustible en el país.

Esta mañana, en el Boletín Oficial, el Gobierno postergó el aumento de los impuestos que impactan sobre el precio del combustible, que estaba previsto para este mes. De esta manera, los nuevos incrementos impactarán recién en febrero de 2024.

A través del decreto 567/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que la suba en los montos de las cargas fiscales que “resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023″ comenzarán a regir a partir del 1 de febrero de 2024. Esta medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Justificaron que tiene como objetivo, “asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”, ya que considera que, al tratarse de “impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.

“En el día de hoy está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, dijo.

En ese sentido, Massa dedicó varios comentarios a la situación de desabastecimiento que se vivió en los últimos días. “Espero que no vuelva a pasar”, pidió el ministro de Economía.