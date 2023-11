Milei puso en duda el pago del aguinaldo a trabajadores estatales

No confirmó si lo recibirán.

El reciente presidente electo, Javier Milei, evitó este miércoles confirmar el pago de la totalidad del medio aguinaldo a los empleados estatales, al defender la necesidad de aplicar un «fuerte ajuste fiscal» tras asumir el 10 de diciembre próximo.

La declaración puso en alerta a los gremios de estatales (UPCN y ATE), que vienen alertando sobre los intentos de ajustar por el lado de los sueldos de empleados públicos.

En el marco de su objetivo de ir equilibrando las cuentas públicas, muy deficitarias, Milei también apuntó a la enorme deuda del Banco Central.

Detalló que está diseñando una estrategia para solucionar el tema de las Leliqs y que también avanzará con un «fuerte ajuste fiscal para llevar la situación al equilibrio».

Milei aseguró que el Banco Central, al frente del cual asumirá Emilio Ocampo, dejará de emitir y que Argentina «no va a gastar más» de lo que recauda.

También, fue consultado sobre si está garantizado el pago del medio aguinaldo de diciembre y no dio una respuesta certera al respecto.

«Recortarán lo que tienen que recortar», ratificó sobre su posición de ajuste. Y advirtió,»hay que ir hacia el equilibrio fiscal. Queremos alcanzar en el primer año de gobierno el equilibrio fiscal».

En diálogo con la prensa, Milei también dijo que «el riesgo de la hiperinflación está latente». Adelantó que enviará al Congreso un «paquete de leyes que hacen a la reforma del Estado el primer día».

«Como candidato, he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Yo dije todo lo que voy a hacer», se atajó.

Milei pretende recortar gastos por el equivalente al 15 por ciento del Producto Bruto, unos US$ 75.000 millones.