El diputado nacional Javier Milei volvió a generar polémica este martes en una entrevista radial al hablar de la venta de niños, luego de levantar polvareda cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con el comercio de órganos.

Al economista liberal que ya es candidato presidencial se le preguntó sobre la venta de chicos tras la discusión anterior. En ese sentido, sostuvo que «no es una discusión hoy para ser debatida en la Argentina», aunque admitió que hay que sacar a relucir «los usos y costumbres» de cada sociedad.

Milei fue consultado sobre la obra del economista norteamericano Murray Rothbard, conocido como el creador del «anarcocapitalismo«, que Milei señaló como la corriente filosófica a la que se adhiere, y que propone que cualquiera puede vender sus órganos si así lo desea.

Los periodistas, buscando una respuesta concreta le preguntaron: «¿Pero la respuesta no es “no”? Si te preguntan si estás de acuerdo con la venta de niños».

«No, depende. No porque depende, digamos, depende en qué términos estés pensando«, insistió con su respuesta, el diputado liberal.

Sumó diciendo que «Cuando digo que soy paleo libertario, quiere decir que en un mundo anarcocapitalista le das un lugar a los usos y costumbres. Va a aparecer un entramado legal como consecuencia de las decisiones de las personas y quizá, en uno de esos contextos, es absolutamente repudiable y no se hace; tiene que ver con lo que decidió la sociedad y piensa determinadas cosas»

Cerrando con: «Yo, si tuviera un hijo, no lo vendería. Pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años, qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente».